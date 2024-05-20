Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЭМЗ ищет сотрудников
ENERGY кешбэк-игра
гастрофест «Моя еда»
день победы великие луки
Оплата проезда телефоном
Господин Рейтингомер
дело ФАПное
Кабельный потенциал
экзотика агротуризм
выход есть профилактика суицида
как заработать на недвижимости?
где в Пскове получить права
места для выпускного
кадры решают всё
творог правда и мифы
взгляд в будущее ИТ в образовании
 
 
 
ещё Культура 20.05.2024 12:130 Музейный фонд Псковской области составляет свыше 900 тысяч экспонатов 26.05.2024 19:000 Почти 800 гостей выставки «Россия» учились азам псковских ремёсел у мастериц из «Михайловского» 26.05.2024 16:400 Псковичи прибыли в Саратов на фестиваль «Российская студенческая весна» 26.05.2024 15:200 Победителей конкурса юных иллюстраторов назвали в «Михайловском» 26.05.2024 13:401 Гимн Года Семьи исполнил псковский ансамбль на площадке выставки-форума «Россия» 26.05.2024 09:001 Фольклорный ансамбль из Пушкиногорского района стал победителем Всероссийской акции
 
 
 
Самое популярное 22.05.2024 07:386 Градсовет Пскова одобрил проект строительства гостиницы на улице Кузнецкой 20.05.2024 16:523 Крупный мусоросортировочный комплекс в Псковской области полностью остановил свою работу 21.05.2024 18:338 В отношении Александра Грацкого возбудили новое дело о получении взятки 23.05.2024 11:520 Рабочего намотало на буровой шнек и разорвало в Псковском районе 23.05.2024 15:570 Следователи опубликовали видео с места трагедии в Малой Гоголевке
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Почти 800 гостей выставки «Россия» учились азам псковских ремёсел у мастериц из «Михайловского»

26.05.2024 19:00|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» завершили свою работу с посетителями Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское».

Елена Михайлова, заведующая сектором народных художественных промыслов Пушкинского заповедника, и Татьяна Трофимова, методист отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности, в течение трёх дней проводили для гостей псковского стенда мастер-классы, разработанные в «Михайловском» в рамках большой образовательной программы «Народная культура». Всех желающих обучали плести традиционные псковские пояса («Ручное ткачество»), лепить из солёного теста фигурки-игрушки по мотивом сказок Пушкина («Хлебосол») и вручную делать оттиски лубков по образцам народной печатной графики из фондового собрания музея («Лубочные картинки»).

 

«Отрадно отметить, что все три дня наша площадка была полна посетителей, — рассказывает Татьяна Трофимова. — Их интересовало буквально всё, что касалось музея-заповедника. А ещё многие наши гости делились впечатлениями и воспоминаниями о своих поездках в гости к Александру Сергеевичу и планами побывать в Святогорье ещё не один раз».

В «Михайловском» уточнили, что музейные мастер-классы на ВДНХ посетило без малого восемьсот человек, среди которых были не только россияне, но, например, и гости из Бангладеш.

Теги: #пушкинский заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как планируете провести отпуск летом?
В опросе приняло участие 181 человек
Сюжет: Псковская область на Международной выставке-форуме «Россия» Почти 800 гостей выставки «Россия» учились азам псковских ремёсел у мастериц из «Михайловского» Еще одна пара псковичей сыграла свадьбу на выставке «Россия» Барсики украсили обновленный стенд Псковской области на выставке «Россия» Три подозрения на рак щитовидной железы выявил псковский врач на выставке «Россия» Михаил Мурашко на ВДНХ ознакомился с модернизацией здравоохранения Псковской области Порядка 40% заявлений для получения региональных услуг псковичи подают онлайн Молодежные события Псковской области презентовали на выставке «Россия» Ольга Тимофеева: Наш стенд на выставке «Россия» вызывает небывалый интерес Выставку-форум «Россия» на ВДНХ продлили до 8 июля Окунуться в творческую жизнь Псковщины и смастерить соломенную куклу можно на выставке «Россия» в День культуры Путин дал старт Году семьи в России на форуме «Родные — любимые» Псковичи могут проголосовать за стенд региона на выставке-форуме «Россия» На выставке-форуме «Россия» пройдут Дни заповедных территорий Главная елка выставки «Россия» с псковской новогодней игрушкой зажгла огни Посетителей стенда Псковской области на выставке «Россия» ждет скидка на тур или экскурсию Более 25 тысяч человек посетили стенд Псковской области на выставке «Россия» в День региона Авторские мастер-классы презентовал Псковский музей-заповедник на выставке «Россия» Передовой опыт Псковской области по устройству детей-сирот в семьи представлен на выставке «Россия» Лекции об истории Псковской области прошли в рамках Дня региона на выставке «Россия» Псковский район и Бешенковичский район Республики Беларусь договорились о развитии сотрудничества Проекты агротуризма в Псковской области высоко оценили в Минсельхозе В День региона на выставке «Россия» псковичи рассказывают о достижениях в медицине Губернатор Псковской области исполнит мечты двух детей в рамках федеральной акции «Елка желаний» День Псковской области на выставке-форуме «Россия». ФОТОРЕПОРТАЖ Михаил Ведерников: Псковская область – перспективный, динамично развивающийся регион День Псковской области проходит на выставке «Россия» на ВДНХ Путешествие на двоих в Псковскую область можно выиграть на выставке «Россия» Оригинальный подход к профориентации демонстрирует Псковская область на выставке «Россия» Избушка на курьих ножках встретит гостей на стенде Псковской области на ВДНХ Михаил Ведерников откроет день Псковской области на выставке «Россия» Опубликована программа дня Псковской области на выставке «Россия» Милый гость посетил стенд Псковской области на выставке «Россия» Михаил Ведерников пригласил всех желающих посетить выставку «Россия» Снятые в псковских дворах фотографии космоса заинтересовали гостей выставки «Россия» на ВДНХ Посетители стенда Псковской области на ВДНХ рассказали о своих впечатлениях Опубликован путеводитель по выставке «Россия» с посещением стенда Псковской области Путин впервые приехал на выставку «Россия» на ВДНХ Оксана Федорова и Гоша Куценко посетили стенд Псковской области на выставке «Россия» Новогодняя игрушка «Барс» от псковской мастерской украсит главную ель на ВДНХ Экс-мисс Вселенная Оксана Федорова расскажет гостям выставки «Россия» на ВДНХ о любимых местах Псковщины Автограф Гоши Куценко можно будет получить на стенде Псковской области на выставке «Россия» Новогоднюю ель Псковской области с игрушками от местных мастеров установили на выставке «Россия» День Псковской области на выставке «Россия» состоится 20 декабря Гоша Куценко будет аудиогидом по псковскому стенду на выставке «Россия» Интерактивы пользуются особой популярностью на стенде Псковской области на ВДНХ Продукция псковских производителей представлена в «Универмаге» на ВДНХ Стенд Псковской области на выставке «Россия» за три дня посетили более 60 тысяч человек Псковская область принимает участие в квесте «Серебряное ожерелье России» на ВДНХ Пскович установил рекорд России по продолжительности игры на балалайке Стенд Псковской области на ВДНХ с первых минут привлек внимание посетителей Инновационный материал использовали для скульптур князя Александра Невского и княгини Ольги на стенде Псковской области Регионы украсят индивидуальные елки перед Новым годом на выставке в Москве Путешествие по Псковской области можно выиграть в викторине, посвященной выставке «Россия» Стенд Псковской области на выставке «Россия» в Москве занимает 88 квадратных метров Мультимедийные спектакли о знаковых личностях в истории покажут на выставке «Россия» Выставка арт-объектов «Стражи Пскова» откроется на стенде Псковской области в Москве на ВДНХ Интерактивную программу подготовил комитет по культуре Псковской области для выставки «Россия» на ВДНХ Завершается монтаж выставки Псковской области на ВДНХ в Москве Михаил Ведерников пригласил псковичей на Международную выставку-форум «Россия» Копию меча князя Довмонта представят на выставке «Россия» в Москве От сыров до улиток – Псковская область представит на ярмарке на ВДНХ лучшие продовольственные бренды Квест «Серебряное ожерелье России» с заданиями о Псковской области пройдет на выставке «Россия» Рекорд России установит музыкант из Псковской области на выставке-форуме «Россия» На ВДНХ идет монтаж стенда Псковской области для участия в выставке «Россия» Варлаамовская башня станет главным символом Псковской области на ВДНХ Псковская область готовится к международной выставке-форуму «Россия» на ВДНХ
26.05.2024, 22:000 В Ленобласти мать наехала на 4-летнюю дочь во время парковки на даче 26.05.2024, 21:531 «Единая Россия» подведет итоги праймериз на президиуме Генсовета партии 30 мая 26.05.2024, 21:400 Восемь вакансий открыты в гдовской полиции 26.05.2024, 21:200 Нарушителей на торгах будет определять искусственный интеллект
26.05.2024, 21:000 Пограничники РФ отрабатывают новые тактики на фоне вступления Финляндии в НАТО 26.05.2024, 20:400 Правительство увеличило размер персональной стипендии Дмитрия Лихачёва 26.05.2024, 20:253 Андрей Турчак: «Единая Россия» остается единственной политической силой, которая отбирает кандидатов на выборы открытым и честным способом 26.05.2024, 20:200 В Москве на ребенка упала часть конструкции аттракциона
26.05.2024, 20:000 Синоптики дали прогноз погоды на Северо-Западе России на следующую неделю 26.05.2024, 19:400 В Госдуме назвали причину, по которой можно лишиться земельного участка 26.05.2024, 19:201 Тело пропавшего две недели назад подростка выловили из реки в Ленобласти 26.05.2024, 19:000 Почти 800 гостей выставки «Россия» учились азам псковских ремёсел у мастериц из «Михайловского»
26.05.2024, 18:400 Порог доходов для прогрессии НДФЛ может составить около 150 тысяч рублей 26.05.2024, 18:200 Безработная невельчанка фиктивно зарегистрировала россиянина 26.05.2024, 18:000 Лыжероллерная эстафета прошла на горе Соколихе под Псковом 26.05.2024, 17:400 Признаки контрафактного кофе назвал эксперт
26.05.2024, 17:321 В Пскове водитель Kia сбил ребенка на самокате 26.05.2024, 17:200 Сезон птенцов открыли в гдовском центре помощи аистам 26.05.2024, 17:000 В Псков начали приходить лоси 26.05.2024, 16:400 Псковичи прибыли в Саратов на фестиваль «Российская студенческая весна»
26.05.2024, 16:200 Два новых организованных пляжа появятся в Пскове 26.05.2024, 16:000 Россияне стали чаще заключать брачные контракты – адвокат 26.05.2024, 15:400 Открытый турнир по баскетболу проходит на новом ФОКОТе в Новоржеве 26.05.2024, 15:200 Победителей конкурса юных иллюстраторов назвали в «Михайловском»
26.05.2024, 15:000 Игорь Иванов поздравил представителей бизнес-сообщества Псковской области с Днём российского предпринимательства 26.05.2024, 14:400 Путин проведет на следующей неделе Совет по нацпроектам 26.05.2024, 14:200 До 30 градусов прогреется воздух в Псковской области 27 мая 26.05.2024, 14:000 Часть россиян получит двойную пенсию в июне
26.05.2024, 13:401 Гимн Года Семьи исполнил псковский ансамбль на площадке выставки-форума «Россия» 26.05.2024, 13:200 Размер стипендий имени Лихачева увеличится в три раза с 1 сентября 26.05.2024, 13:000 Липы из «Михайловского» посадили в родовом гнезде Натальи Гончаровой 26.05.2024, 12:410 Александр Козловский: Праймериз «Единой России» завершится в 20.00
26.05.2024, 12:190 Александр Котов: Успешный бизнес всегда стремится сделать мир лучше и быть полезным для людей 26.05.2024, 12:000 Псковичка лишилась денег после просьбы «знакомой» 26.05.2024, 11:401 В Госдуме рекомендовали садоводам выкопать запрещенные растения 26.05.2024, 11:201 Каждый второй работающий пскович утверждает, что ему важны успешные результаты коллектива - опрос
26.05.2024, 11:000 Кинолог рассказал, к чему нужно быть готовым при заведении собаки 26.05.2024, 10:400 Пскович попался на краже спиртного из магазина 26.05.2024, 10:200 Умер автор песен к фильмам Disney Ричард Шерман 26.05.2024, 10:000 Росгвардейцы провели спортивный праздник для воспитанников печорского центра помощи детям
26.05.2024, 09:400 Михаил Ведерников поздравил предпринимателей с профессиональным праздником 26.05.2024, 09:200 Заканчивается предварительное голосование «Единой России» 26.05.2024, 09:001 Фольклорный ансамбль из Пушкиногорского района стал победителем Всероссийской акции 25.05.2024, 22:560 Медики из Пскова стали очевидцами ДТП в Ленобласти и оказали помощь пострадавшим
25.05.2024, 22:000 Гастроэнтеролог напомнила о правилах гигиены перед пикником 25.05.2024, 21:400 Псковский следователь стал участником слета поисковых отрядов в Ленобласти 25.05.2024, 21:200 Дачникам посоветовали делать гимнастику перед работой в огороде 25.05.2024, 21:000 Нетрезвого водителя ВАЗа остановили полицейские в Пскове
25.05.2024, 20:400 Возможность легализации «белых хакеров оценила эксперт 25.05.2024, 20:200 Следователь провел правовой урок для учащихся псковского лицея 25.05.2024, 19:590 «До или после завтрака?»: стоматолог рассказал, когда лучше чистить зубы 25.05.2024, 19:540 Опубликован уникальный каталог производителей Псковской области
25.05.2024, 19:470 Соревнования среди матросов-спасателей провели в псковском бассейне «Универсант» 25.05.2024, 19:380 Команда Псковского района стала лучшей в областных соревнованиях «Победный май» 25.05.2024, 19:340 В Пскове определен чемпион по скоростному поеданию пельменей 25.05.2024, 19:170 Великолучанина в черной толстовке и жилетке продолжает искать полиция
25.05.2024, 18:560 Глава Минцифры назвал сроки появления беспилотных автомобилей в РФ 25.05.2024, 18:350 Колокольню достраивают вблизи Трутневской пещеры в Гдовском районе 25.05.2024, 18:140 Аттракционы в псковских парках перешли на летний режим работы 25.05.2024, 17:530 «Город детства» выиграл 20 тысяч рублей на псковском гастрофестивале
25.05.2024, 17:390 Глава Федеральной таможенной службы проверил ход реконструкции пункта пропуска Бурачки 25.05.2024, 17:320 «Паровозик из трёх машин» образовался на Завеличье 25.05.2024, 17:100 Фотофакт: Новую школу продолжают строить в Гдове 25.05.2024, 16:500 Правительство РФ одобрило проект о технологическом суверенитете
25.05.2024, 16:290 Женщина и два ребенка пострадали в результате ДТП в Островском районе 25.05.2024, 16:080 «Свинский беспредел»: строительный мусор выгрузили у дороги к роднику под Псковом 25.05.2024, 15:470 Гоша Куценко даст два концерта в Псковской области 25.05.2024, 15:270 «Битва хоров» проходит в псковском парке Строителей на фестивале «Моя еда»
25.05.2024, 15:070 Эксперимент по маркировке шприцев и презервативов в РФ начнут с сентября 25.05.2024, 14:470 Пункт пропуска Куничина Гора посетил глава Федеральной таможенной службы 25.05.2024, 14:270 Почти 30-градусная жара ожидается в Псковской области 26 мая 25.05.2024, 14:070 Противопожарный лесной центр возобновил авиапатрулирование в Псковской области
25.05.2024, 13:480 Что можно Юпитеру? 25.05.2024, 13:290 Рекомендации по улучшению налоговой системы утвердили в Госдуме 25.05.2024, 13:080 Гастрономический фестиваль «Моя еда» стартовал в псковском парке Строителей. ФОТО 25.05.2024, 12:470 «Под охраной ручного тигра»: в Выбутах проходит «Археология выходного дня»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru