Культура

Почти 800 гостей выставки «Россия» учились азам псковских ремёсел у мастериц из «Михайловского»

Сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» завершили свою работу с посетителями Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское».

Елена Михайлова, заведующая сектором народных художественных промыслов Пушкинского заповедника, и Татьяна Трофимова, методист отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности, в течение трёх дней проводили для гостей псковского стенда мастер-классы, разработанные в «Михайловском» в рамках большой образовательной программы «Народная культура». Всех желающих обучали плести традиционные псковские пояса («Ручное ткачество»), лепить из солёного теста фигурки-игрушки по мотивом сказок Пушкина («Хлебосол») и вручную делать оттиски лубков по образцам народной печатной графики из фондового собрания музея («Лубочные картинки»).

«Отрадно отметить, что все три дня наша площадка была полна посетителей, — рассказывает Татьяна Трофимова. — Их интересовало буквально всё, что касалось музея-заповедника. А ещё многие наши гости делились впечатлениями и воспоминаниями о своих поездках в гости к Александру Сергеевичу и планами побывать в Святогорье ещё не один раз».

В «Михайловском» уточнили, что музейные мастер-классы на ВДНХ посетило без малого восемьсот человек, среди которых были не только россияне, но, например, и гости из Бангладеш.