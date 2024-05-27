Культура

Итоги конкурса «Педагогические надежды» подвели в псковском колледже искусств

Итоги конкурса «Педагогические надежды» подвели в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

Как рассказала заведующая педагогической практикой студентов музыкального отделения колледжа Лариса Никитина, это ежегодный конкурс, который проводится среди студентов выпускных курсов. В ходе двух туров участники должны продемонстрировать сформированные в процессе учёбы профессиональные компетенции.

Первый тур (самопрезентация) даёт участникам возможность рассказать о своём пути в музыку, а также сформулировать педагогические принципы. Во втором туре (проведение открытого урока) выпускники на практике демонстрируют умение выстроить занятие, способность найти общий язык с учениками, показать владение разнообразными формами и методами преподавания.

В этом году в конкурсе принимали участие 23 выпускника. В жюри входили ведущие специалисты колледжа искусств в области методики и педагогики.

14 участников получили оценки «отлично» и дипломы лауреатов. Первое место заняли Ева Кальцанова (преподаватель И. А. Колтунова), Анастасия Прокофьева (преподаватель Е. Г. Иванова ), Елена Кириллова (преподаватель - И. В. Кричевский), Григорий Галковский (преподаватель - Е. В. Горобец).

Добавим, что конкурс «Педагогические надежды» - кульминация педагогической практики студентов, которая проходит на базе ДМШ при колледже и в других образовательных учреждениях Пскова и области.