Культура

Игорь Иванов: Интернет не заменит библиотекарей

С профессиональным праздником библиотекарей Псковской области 27 мая поздравили руководители профсоюзных организаций региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

﻿«Еще сравнительно недавно библиотеки пользовались огромным спросом. И даже сейчас, в эпоху интернета и электронных изданий, библиотека - это больше, чем просто хранилище печатных изданий. Здесь все пронизано особой атмосферой, а тысячи библиотекарей остаются и будут надежными проводниками в печатном слове. С праздником, дорогие коллеги!» — поздравила с Днем библиотекаря председатель Псковской областной организации общероссийского профсоюза работников культуры Наталия Родионова.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов отметил, что в Псковской области ремонтируются и строятся новые библиотеки, в них все оборудовано по последнему слову техники.

«Библиотеки стали особым пространством для встреч и плодотворной работы. Грамотные специалисты всегда помогут, подскажут, направят. Могу с уверенностью сказать: дорогие библиотекари, никакой интернет вас не заменит! Вы из века в век занимаете важную роль в жизни общества, вы сохраняете и несете знания. Сегодняшний праздник - это праздник признания важности и нужности вашей профессии», – подчеркнул Игорь Иванов.