Культура

Более тысячи картин можно будет увидеть на выставке «Эмоции природы, природа эмоций» в Пушкинском заповеднике

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в основном завершён монтаж экспозиции «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» — выставки принципиально новой не только для музея, но и для Псковской области. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Здесь и далее фрагменты будущей экспозиции. Фото Натальи Алексеевой, музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в том или ином виде в экспозицию включено порядка тысячи фондовых предметов. Небольшую часть из них показывают

традиционным способом, другие различными мультимедийными способами. Так, например, в четвёртом, «творческом» зале выставочной анфилады есть витрина, где посетители смогут собрать из различных красочных пятен «палитру собственного настроения» после посещения той или иной усадьбы. После того, как все краски будут выбраны и одним кликом отправлены в «цифровой мозг» игровой механики, на витрине появится изображение полотна или графического листа, наиболее близкого по тону с настроением играющего. «Машина» выберет его более чем из шестисот введённых в неё изображений.

Такая выставочная «забава», кроме прочего, может послужить великолепным учебным материалом для учащихся специализированных школ искусств, художественного творчества; она станет замечательным подспорьем для учителей, обучающих детей и подростков литературе, мировой художественной культуре и так далее. Не удивительно, поэтому, что выставку, когда она будет открыта, музейщики планируют включить в программу «Пушкинская карта».

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В Пушкинском заповеднике напомнили, что уникальный выставочный проект «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» был задуман и воплощён в жизнь совместно со специалистами Бюро музейной сценографии «Метаформа». Работа над экспозицией ведётся в полном соответствии с указом президента Российской Федерации «О 225-летии со дня рождения А.С. Пушкина» и утверждённым распоряжением правительства РФ планом проведения пушкинского юбилея. Открытие выставки запланировано на 1 июня.