Культура

Сразу несколько выставок и цикл мероприятий подготовили сотрудники библиотеки Курбатова к юбилею Пушкина

В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова открылась выставка «Пушкин. Запечатленные образы». Она подготовлена отделом литературы по культуре и искусству и приурочена к 225-летию великого русского поэта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Экспозиция включает книги, альбомы, диски, открытки, репродукции дают представление о том, какой вклад внес Пушкин в развитие русского искусства — живописи, музыки и театра. Каким видели и изображали Пушкина его современники, как сохраняется образ поэта в памяти потомков, каким представляют его художники, скульпторы, деятели театра и кино сегодня.

К юбилею поэта сотрудниками библиотеки подготовлено множество мероприятий. Так, для школьников совместно с работниками государственного мемориальный историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» проводятся музейные уроки «В музей через библиотеку». Очередная встреча состоится в актовом зале библиотеки 11 июня.

7 июня в учреждении пройдет литературно-художественный вечер, посвященный празднованию Дней Пушкинской поэзии и русской культуры.

Кроме того, в библиотеке представлены книжная выставка-ретроспектива «Гости Пушкинского праздника поэзии», выставка изданий произведений поэта из фонда редких и ценных документов «Великое наследие России» и другие экспозиции.

Также в библиотеке в эти дни проходит цикл показов фильмов «Пушкин и кино», снятых по произведениям поэта. Зрители увидят «Выстрел», «Метель», «Сказку о царе Салтане» и другие картины.

По заявкам школьных лагерей в честь юбилея поэта Александра Пушкина библиотека проводит интерактивные программы «Отечество нам — Царское Село».