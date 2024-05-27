Профиль поэта смогут отпечатать на книгах и письмах гости Пушкинского праздника в «Михайловском»

Штемпель LVIII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (Дней Пушкинской поэзии и русской культуры) подготовили в государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».
Фото: музей-заповедник «Михайловское»
Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, подобный штамп в «Михайловском» заказывают ежегодно. Гости и участники праздника с удовольствием ставят такую печать на книги и сувениры, информационные буклеты и каталоги выставок, а ещё на открытки и письма, которые они во множестве отправляют с «Музейной почты» друзьям и близким в разные уголки страны и мира.