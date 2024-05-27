Культура

Статьи преподавателей псковского колледжа искусств опубликованы в сборнике

Статьи преподавателей Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова опубликованы в сборнике «М.П. Мусоргский. Истоки. Истина. Искусство». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото: Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова

Сборник стал результатом международной научно - практической конференции, которая проходила в Великих Луках 12-14 апреля 2024 года.

В сборник вошли статьи музыковедов из России, Белоруссии, Китая, Италии, Азербайджана, посвящённые актуальным проблемам изучения творчества великого русского композитора М.П. Мусоргского. Их объектом стали оперные, фортепианные, оркестровые сочинения Мусоргского, судьбы его творческого наследия, вопросы традиций и новаторства.

Издание осуществлено Российским институтом искусствознания и включено в РИНЦ. В сборнике, в том числе, опубликована статья преподавателя колледжа, музыковеда, члена Союза композиторов России Ларисы Никитиной «Ориентальная тема в поздних сочинения М. П. Мусоргского», посвящённая малоизученному незаконченному фортепианному циклу «Близ южного берега Крыма».

Отметим, что преподаватели колледжа искусств регулярно принимают участие в подобных конференциях, которые проходят один раз в пять лет на родине композитора. Недавно из печати вышел второй выпуск сборника статей конференции 2019 года, в который вошла статья заслуженного деятеля искусств Псковской области, члена Союза композиторов РФ, преподавателя коллежа Татьяны Лаптевой «Традиции обращения к вокальному циклу Мусоргского «Детская» в учебной практике».

