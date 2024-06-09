Культура

Экскурсию по местам съемок фильмов в Пскове проведут 22 июня

Псковский городской молодёжный центр приглашает молодых людей присоединиться к краеведческой прогулке в формате квеста «Псков в культовых кинолентах XX века» 22 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре Пскова.

Фото здесь и далее: молодежный центр Пскова

Начало экскурсии в 14:00 у входа в Псковский кремль, у башни Святых ворот, где находится музейная касса.

Во время прогулки можно познакомиться с известными фильмами, снятыми в Пскове: «Парижский сапожник», «Два капитана», «Андрей Рублёв» и «Ошибка резидента». «Узнаем интересные факты о памятниках архитектуры, запечатлённых в этих кинолентах, и увидим уникальные кадры с нашим древним городом», - анонсировали в молодежном центре.

Чтобы присоединиться к экскурсии, нужно зарегистрироваться через группу Духовно-нравственного направления во «ВКонтакте». Кроме того, необходимо позаботиться об удобной одежде и обуви по погоде.