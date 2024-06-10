Культура

Режим работы объектов музея-заповедника «Изборск» изменится 11 июня

Режим работы объектов музея-заповедника «Изборск» изменится 11 июня в связи с предпраздничным днём. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

Изборская крепость, выставочный зал, музейное кафе «Блинная» и информационный центр в этот день будут работать до 17:00.

Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово будет открыт до 16:00.

Гости музея могут ежедневно присоединиться к сборным экскурсиям в 11:00, 13:00 и 15:00. Сбор группы – улица Печорская, 37. Предварительная запись не требуется.