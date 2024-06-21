Культура

Мастерицы из Псковской области поделились своими умениями с гостями выставки «Россия»

На стенде Псковской области на выставке «Россия» в выходные прошла презентация сразу четырех муниципальных образований Псковской области: Псковского, Себежского, Пустошкинского районов, Струго-Красненского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Псковский район представил посетителям выставки музыкально-танцевальные номера в исполнении хореографического коллектива «Ветер Перемен» и солистки Псковского районного центра культуры Ольги Шалабодовой. На региональном стенде также прошли викторина-лотерея и серия мастер-классов по изготовлению куклы-оберега, куколки-броши и ручной набойки по ткани.

Жители Себежского района познакомили гостей выставки «Россия» с местными традициями и рассказали о культурном и туристическом потенциале своих территорий.

Мастера из города Себеж провели несколько познавательных мастер-классов. Гости псковского стенда могли сделать брелок из фетра, броши из ткани и бусин или из пластилина, сплести на пальцах браслет из резиночек, а также памятный магнит, выполненный в технике точечной росписи.

Команда из Пустошки рассказала посетителям о традициях народной куклы, провела мастер-классы по изготовлению куклы «Радостея» и куклы «Подорожница».

Коллектив из Струг Красных представил традиции своего района — в их числе мастер-класс по работе на настольном ткацком стане «Половичок настроения». Участники мастер-классов из разного цвета пряжи ткали себе на память изделие. Также мастера показали, как выполняется прядение на турецком веретене, обработка овечьей шерсти и ее подготовка к прядению. Все желающие могли попробовать прясть самостоятельно.

Напомним, на стенде Псковской области проходит ряд презентаций муниципалитетов региона. Каждый представляет свои культурные особенности, традиции и знакомит гостей выставки с историей района или округа.

Международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Грандиозное событие, развернувшееся на площадях Выставки достижений народного хозяйства в Москве, представляет все 89 регионов страны, а также федеральные министерства и крупные корпорации.