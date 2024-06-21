Культура

Будущие живописцы и графики прибыли на практику в «Михайловское»

В Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» на традиционную практику приехали студенты Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина РАХ — всего 47 молодых художников родом из разных уголков России и из-за рубежа.

Студенты-«репинцы» на Савкиной горке. Фото Татьяны Трофимовой, музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в пресс-службе музея-заповедника со ссылкой на Татьяну Трофимову, методиста отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности, руководят практикой известные художники и педагоги. Это Владимир Романов (факультет графики) и Андриан Берсенёв (факультет живописи). Студенты уже побывали на специально для них организованных экскурсиях в Святогорском монастыре, где похоронен поэт и другие представители рода Ганнибалов и Пушкиных, а также в мемориальных Михайловском, Тригорском и Петровском и в музейном комплексе в деревне Бугрово. Сейчас будущие живописцы и графики работают на пленэрах и в интерьерах усадеб, вызывая неизменный интерес посетителей музея и стараясь не очень мешать экскурсантам и экскурсоводам.

По итогам студенческой практики, которая обычно длится около полутора месяцев, Пушкинский заповедник совместно с художниками и их преподавателями подготовит традиционную выставку, анонсировали в «Михайловском». Для многих молодых авторов она станет первой встречей с широкой зрительской аудиторией