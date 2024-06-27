Культура

Издательская продукция из «Михайловского» пользуется интересом гостей и участников Форума регионов

Издательская продукция Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» пользуется большим интересом посетителей XI форума регионов Беларуси и России.

Делегацию музея-заповедника «Михайловское» на Форуме регионов возглавляет его руководитель Георгий Василевич. Здесь и далее фото: Пушкинский заповедник.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, на отведённом ему небольшом пространстве на туристическом стенде Псковской области в Витебске Пушкинский Заповедник представил изданные своими силами книги, брошюры, художественные открытки с видами мемориальных усадеб и их окрестностей, а также с репродукциями фондовых произведений живописи и графики. Многие посетители стенда, особо подчеркнули в музее, задают вопросы о сегодняшней жизни «Михайловского», с благодарностью и теплом вспоминают свои прежние поездки в псковские пушкинские места и делятся планами новых визитов в нынешнем юбилейном году или на перспективу.

Сегодня стенд Псковской области на Форуме регионов в Витебске посетил псковский губернатор Михаил Ведерников, добавили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Напомним, что Форум регионов Беларуси и России проходит в Республике Беларусь — в Витебске, в Полоцке и в Новополоцке — сегодня и завтра, 27 и 28 июня. Темой этого года стала роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного Государства. Делегацию Псковской области возглавляет Губернатор Псковской области Михаил Ведерников. На одной из секций Михаил Ведерников представил опыт Псковской области в развитии межрегионального российско-белорусского сотрудничества и предложил провести один из подобных форумов на древней Псковской земле.