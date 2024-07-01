Культура

Бесплатные интерактивы и мастер-классы пройдут на площадке «Вольный Псков» в рамках фестиваля «Соловьиная ночь» в Пскове 20 июля

Бесплатные интерактивы и мастер-классы пройдут на площадке «Вольный Псков» в рамках фестиваля «Соловьиная ночь» в Пскове 20 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: организаторы фестиваля

Клуб исторической реконструкции «Орден» (Псков) совместно с псковским областным Центром народного творчества при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть» на площадке установят исторический полевой лагерь, в котором организуют интерактивы и мастер-классы.

Гостей ждут мастер-классы на тематику:

кузнечного и кожевенного ремесла,

изготовления кольчуги и керамики,

славянской письменности и музыки.

Попробовать себя в ратном деле и примерить доспехи гости смогут на фоне походного лагеря. Дети познакомятся с соревновательной дисциплиной «спортивный меч». Желающие смогут научиться фехтовать с помощью безопасного инвентаря, имитирующего доспехи и вооружение ратников. Гостям предлагают также посетить фотозону в доспехах.

Кроме того, гости фестиваля могут попробовать блюда полевой кухни и посмотреть на турниры по фехтованию на средневековом оружии.

Фестиваль состоится 20 июля в парке на набережной реки Псковы c 11.00 по 20.00.

Вход свободный. 0+

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