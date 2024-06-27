Культура

Надежда Бабкина выступит в Пскове 30 июня

Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» пройдет в Псковской области — Псков, Великие Луки, Палкино, Гдов, Печоры, Пыталово, Порхов, Опочка, Струги Красные, Остров примут гостей из разных уголков нашей страны с июня по 9 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В марафоне примут участие профессиональные хоровые, танцевальные народные коллективы и коллективы художественной самодеятельности. Зрители увидят выступления народной артистки России Надежды Бабкиной и Московского государственного ансамбля «Русская песня», певца и композитора Евгения Гора, ансамбля «Славяне», балета «Живая планета», актера театра и кино, певца и композитора Ивана Замотаева, фольклорно-этнографической студии «Мерема», Грозненского ансамбля танца «Замахно», дуэта аккордеонистов «Братья Бондаренко».

Начнется марафон с концерта в Пскове 30 июня в 17:00 на Октябрьской площади. Вход свободный.

Также в фестивале примут участие и коллективы из Псковской области — заслуженный коллектив народного творчества «Псковский русский народный хор», заслуженный коллектив народного творчества театр танца «Русские узоры», народный коллектив фольклорный ансамбль «Уграда», народный коллектив хореографический ансамбль «Псковские кружева», ВИА «Саморезы» и другие.

Автором проекта и художественным руководителем марафона является народная артистка России Надежда Бабкина.

Цель фестиваля — поднятие патриотического духа народа, воспитание молодежи в национальных традициях, а также демонстрация единства России на примере культурного сотрудничества и взаимодействия национальных культур народов России. Фестиваль — это культурно-политическая социальная акция в масштабе страны.

Фестиваль учрежден Благотворительным фондом «Народная певческая культура» при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» и проводится при организационном и финансовом содействии Министерства культуры Российской Федерации.

Организаторы — правительство Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция Псковской области и Псковский областной центр народного творчества.