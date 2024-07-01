Культура

Ольга Тимофеева опровергла слухи об увольнении директора ТИЦ Ларисы Семашко

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) опровергла слухи об увольнении Ларисы Семашко с поста руководителя Туристского информационного центра.

Радиослушатель позвонил в прямой эфир с вопросом об увольнении Ларисы Семашко и назвал это саботажем со стороны комитета по туризму.

«Лариса Николаевна Семашко находится на больничном, работа ведется комитетом по туризму. Мы поговорим дополнительно с Егоровой Мариной Валерьевной (председателем комитета по туризму - ред.). Никакого саботажа нет, работа ведется. Комитетом по туризму реализуется много проектов. Результаты хорошие, будем работать», – ответила Ольга Тимофеева.