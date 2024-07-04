Культура

В Пушкинском заповеднике вспоминали «реставратора всея Руси»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», на городище Воронич, неподалёку от мемориальной усадьбы «Тригорское» прошли съёмки для сюжета о Савелии Ямщикове — знаменитом «реставраторе всея Руси», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Вели эти съёмки корреспонденты программы «Вести-Москва».

Здесь и далее фото: музей-заповедник «Михайловское»

В музее уточнили, что консультантом съёмочной группы выступил Константин Бурченков — хранитель Тригорского, хорошо знавший Савелия Ямщикова, долгое время работавший с ним, в том числе и в годы, когда в музее восстанавливали храм Георгия Победоносца на Ворониче.

В «Михайловском» напомнили, что Савелий Ямщиков был верным другом и защитником музея в плохие для Пушкинского заповедника времена, яростно боролся против незаконных застроек и действий вокруг заповедника. Он был неутомимым радетелем за сохранение древнерусского наследия, спасал иконы, устраивал выставки отреставрированных шедевров, вернул современникам сотни забытых портретов XVIII—XIX веков из разрушенных дворянских усадеб.

Ежегодно Савелий Ямщиков бывал и подолгу жил в «Михайловском». После смерти, он, согласно своему завещанию, был похоронен на городище Воронич, близ Георгиевского храма, родового некрополя Осиповых и Вульфов и могилы легендарного хранителя псковского «Пушкинского уголка», первого послевоенного директора музея С. С. Гейченко. Отпевали Ямщикова в Успенском соборе Святогорского монастыря в Пушкинских Горах.

Добавим, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» традиционно ко дню памяти С. В. Ямщикова проводят научную конференцию «Музей. Реставратор. Реставрация». Впервые такие чтения были организованы в 2013 году. Нынешним летом конференция запланирована на 17—20 июля. А 19 июля, в день памяти Савелия Ямщикова, у его могилы на Ворониче отслужат литию.