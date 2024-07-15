Культура

Свыше 4,5 тысячи человек посетили опен-эйр «Добрый рок-2024» под Псковом

Свыше 4,5 тысячи человек посетили опен-эйр «Добрый рок-2024», который прошел в поселке Палкино 5-7 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Видео предоставили организаторы фестиваля «Добрый рок-2024»

«Нас за три дня было на поляне фестиваля более 4 500 человек, а это серьезный рост фестиваля, и мы пока даже не представляем, сколько нас будет в следующем году! Да, немного подвела погода воскресенья, но были и самые стойкие, за что им особое спасибо», - поделился Андрей Семенов.

Организаторы выражают благодарность всем помощникам, информационным партнерам, площадкам активностей и торговой зоны, бару «Нора», в котором проходили отборочные концерты фестиваля, работников сценического комплекса, спонсоров и гостей.

Напомним, опен-эйр «Добрый рок-2024» состоялся на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино 5-7 июля. Подробнее — в группе фестиваля.

Ранее сообщалось, что открыт прием заявок на участие в отборочных концертах XIII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок-2025».

Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков», 103.0 FM.