Открыт прием заявок на фестиваль живой музыки «Добрый рок-2025»

Открыт прием заявок на участие в отборочных концертах XIII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок-2025». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.
Заявки на участие можно оставить в комментариях по ссылке в нужном формате, там же можно ознакомиться с условиями.
Напомним, 5-7 июля на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино пройдет о пен-эйр «Добрый рок-2024». Подробнее — в группе фестиваля.
Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков» (103.0 FM).