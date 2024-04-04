Культура

Открыт прием заявок на фестиваль живой музыки «Добрый рок-2025»

Открыт прием заявок на участие в отборочных концертах XIII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок-2025». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Заявки на участие можно оставить в комментариях по ссылке в нужном формате, там же можно ознакомиться с условиями.

«Удачи вам, несущим культуру живой музыки в массы. И до встречи на фестивале "Добрый рок-2025" с именитыми российскими хедлайнерами на одной сцене нашего фестиваля!» - добавил Андрей Семенов.

Напомним, 5-7 июля на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино пройдет о пен-эйр «Добрый рок-2024». Подробнее — в группе фестиваля.

Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков» (103.0 FM).