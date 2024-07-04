Культура

Бродячий пес уехал в новый дом с псковского опен-эйра «Добрый рок»

Бродячий пес обрел хозяев на фестивале «Добрый рок-2024», который прошел в поселке Палкино 5-7 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Фото здесь и далее: Анна Гнедышева / «Добрый рок-2024»

В группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте» гости продолжают делиться впечатлениями. Девушка, забравшая пса, сообщила, что его назвали Рок.

«Спасибо, "Добрый рок"! За нереальную атмосферу, мега крутую музыку, новых друзей и даже нового члена нашей семьи! У нас появился псын - Рок, обещаем любить и баловать. И, конечно, на следующий год приедем с ним на главное событие лета», - поделилась новая хозяйка собаки.

Как рассказал Андрей Семенов, фестиваль «Добрый рок-2024» был богат на яркие события. На площадке опен-эйра в этом году сделали предложение руки и сердца. Количество посетителей фестиваля за все дни оценивают в 4,5 тысячи человек.

«Все прошло круто. Люди и музыканты довольны», - заметил директор фестиваля.

Напомним, опен-эйр «Добрый рок-2024» состоялся на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино 5-7 июля. Подробнее — в группе фестиваля.

Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков», 103.0 FM.