Выставка «Со скетчбуком по Псковской области» откроется 23 июля в арт-пространстве библиотеки имени Валентина Курбатова в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Альбомов у художницы много. Они будут представлены на выставке. В них – живописная летопись того, что радует душу. В том числе природа Псковщины, её простая, иногда суровая красота. Это и берег Чудского озера с соснами, валунами, лодками. Это дома и улочки Гдова или псковские деревни, например, Островцы. Маковые поля в Порховском районе, погост Выбуты – родина равноапостольной княгини Ольги.
Погрузиться в атмосферу творчества и искусства помогут звуки музыки. На открытии выставки с творческими номерами выступят народный коллектив Псковского областного центра народного творчества, фольклорный ансамбль «Уграда», а также фольклорное творческое объединение «Скоморошина» детского центра «Надежда».
Выставка откроется в 15.00 в арт-пространстве на третьем этаже Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова.