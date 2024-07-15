Культура

Выставка «Со скетчбуком по Псковской области» откроется 23 июля

Выставка «Со скетчбуком по Псковской области» откроется 23 июля в арт-пространстве библиотеки имени Валентина Курбатова в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«Любите ли вы Псковщину так, как Наталья Терентьева? Может быть, любовь эта заложена генетически? Когда-то земли, на которых расположился город Сланцы, родина Натальи, были псковскими. И уж точно генетически заложена папой, отличным фотографом, способность видеть красоту и прелесть природы. Рисует Наталья с детства. Где бы она ни работала (учитель в начальной и художественной школах, петербургская IT-компания), всегда с ней рядом верные друзья и помощники – краски, кисти, бумага», - рассказали организаторы.

Альбомов у художницы много. Они будут представлены на выставке. В них – живописная летопись того, что радует душу. В том числе природа Псковщины, её простая, иногда суровая красота. Это и берег Чудского озера с соснами, валунами, лодками. Это дома и улочки Гдова или псковские деревни, например, Островцы. Маковые поля в Порховском районе, погост Выбуты – родина равноапостольной княгини Ольги.

«Живопись – моё хобби, но хобби "стержневое", к которому отношусь серьёзно! Увлечение дает мне возможность радоваться жизни и любоваться миром», – говорит Наталья Терентьева.

Погрузиться в атмосферу творчества и искусства помогут звуки музыки. На открытии выставки с творческими номерами выступят народный коллектив Псковского областного центра народного творчества, фольклорный ансамбль «Уграда», а также фольклорное творческое объединение «Скоморошина» детского центра «Надежда».

Выставка откроется в 15.00 в арт-пространстве на третьем этаже Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова.