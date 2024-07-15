Культура

Дети сотрудников Псковского филиала Университета ФСИН нарисовали своих родителей

Более 20 детей сотрудников образовательной организации в возрасте от 3 до 16 лет приняли участие конкурсе рисунков «Портрет нашей семьи», который в течение недели проходил в Псковском филиале Университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

Свои рисунки дети исполнили в различных техниках: с помощью цветных карандашей, красок, гуаши и фломастеров.

Конкурсная комиссия под председательством заместителя начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Вадима Ильина оценивала творческие работы по нескольким критериям: оригинальность, соответствие тематике, красочность и качество рисунка.

По итогам конкурса, посвященного Году семьи, все детские работы признаны лучшими.