Культура

Автор обновил содержание краеведческой книги «Овсище в алмазах»

Известный псковский краевед и большой патриот микрорайона Овсище Олег Ивченко обновил содержание своей краеведческой книги «Овсище в алмазах». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Олег Ивченко

«Название книги оставлено прежним для преемственности. Но по содержанию - это кардинальное обновление. Расширилось пространство исследования, книга более предыдущей соответствует подзаголовку "История северо-западной окраины города Пскова"», - рассказал Олег Ивченко.

Он уточнил, что в книге появятся четыре новые главы.

«Новые факты и обстоятельства способствовали более глубокому пониманию событий и явлений», - добавил автор.

Напомним, презентация книги Олега Ивченко «Овсище в алмазах. Овсище - Алмазово: история западной окраины Пскова» состоялась в 2016 году.