Культура

Состоялся второй кастинг псковской «Битвы талантов»

Состоялся второй кастинг псковской «Битвы талантов». В новом выступлении талантливых людей приняли участие более 20 претендентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: Татьяна Савраева

«Вокальные и танцевальные номера, а также выступления в других жанрах приветствовали зрители кастинга. Приятно отметить тот факт, что в конкурсе принимают участие как юные звезды, так и взрослые начинающие артисты, и всех объединяет "Битва талантов-2024!"» – отметили организаторы.

Впереди Псков ждет финальный кастинг, после которого будет объявлен итоговый список, который представят на большом гала-шоу 28 июля в Пскове.

Также зрители могут проголосовать за понравившегося участника и гарантированно вывести его в финал в официальной группе проекта.