Культура

Спектакль псковичей о войне признан лучшим на конкурсе «Море. Вдохновение. Театр» в Анапе

Диплом лауреата первой степени и гран-при международного конкурса творческих коллективов «Море. Вдохновение. Театр» в Анапе получили детский образцовый коллектив «Театр "Бенефис"» Псковского педагогического комплекса и ПОООМС «Дети – наше будущее». Победители из Пскова получили награды за спектакли о Великой Отечественной войне в рамках проекта «Ради жизни». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-центе Псковской областной общественной организации многодетных семей (ПОООМС) «Дети – наше будущее».

Фото здесь и далее: архив участников конкурса, компании «Киногород», ПОООМС «Дети – наше будущее»

Постановку «За двадцать дней до...» по мотивам пьесы Алексея Дударева «Не покидай меня…» о роли девушек-разведчиц в подготовке Белорусской наступательной операции жюри конкурса отметили дипломом первой степени. Роль капитана сыграл актер Роман Суриков, юных патриоток – ученицы школы №26 Варвара Павлова, Алена Сурикова, Юлия Барна, Вероника Заяц, Алиса Каплиева. Роль полковника в аудиоформате исполнил заслуженный артист России, артист Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Виктор Яковлев.

В мае прошли премьерные показы спектакля «За двадцать дней до...» в Пскове.

«Одна зрительница, мама первоклассника, поблагодарила нас за то, насколько доступно мы говорим о жизни того времени. Дети спрашивали ее о Великой Отечественной войне, но подобрать точные слова было непросто. Однако спектакль простым языком, порой и с помощью юмора рассказывает о войне», – поделилась руководитель театра Наталья Сурикова.

Постановка по поэме ленинградского автора Геннадия Алексеева «Жар-птица» удостоена гран-при конкурса. Центральным образом истории о блокаде Ленинграда на фоне бытовых зарисовок военного времени стала жар-птица – символ надежды на чудо.

Театр «Бенефис» как призер конкурса примет участие в телепередаче «Возрождение традиций» на телеканале «Жар-птица» в октябре этого года и в концерте со звездами российской эстрады в апреле 2025 года.

Проект «Ради жизни» реализуется при поддержке фонда президентских грантов.