Культура

Частушечная и гадальная площадки будут работать на фестивале «Соловьиная ночь» в Пскове

Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» пройдет в Пскове 20 июля. Центром народных гуляний станет Финский парк. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На главной сцене состоится большой праздничный концерт. В программе — выступления коллективов из Белоруссии, Карелии, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Псковской области.

Гости фестиваля: фольклорный коллектив «Сеньковица» (Беларусь, Витебская область); семейный фольклорный клуб «Уклад» (Санкт-Петербург); карельский народный хор «Oma pajo» (Петрозаводск); фолк-поп группа «Малиновсая банда» (Великий Новгород).

Ярких красок фестивалю добавит шествие фольклорных коллективов по центру Пскова с громкими песнями, наигрышами на гармошках и балалайках. Все желающие смогут присоединиться к «фольклорному параду».

Вечером гости праздника приглашаются на фольклорную вечерку. Участников мероприятия ждут народные танцы, песни и забавы.

На фестивале будут работать интерактивные площадки. Среди них: