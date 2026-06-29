«Мой Пушкин: вера, дом, деревня»: в «Михайловском» обсудили концепцию нового конкурса

Конкурс творческих и просветительских инициатив может стать первым совместным проектом Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» и Великолукской епархии. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, концепцию этого проекта обсудили сегодня, 29 июня, сразу после подписания соглашения о долгосрочном сотрудничестве между музеем и епархией.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, речь шла о конкурсе творческих и просветительских проектов для школ, приходов, сельских клубов, музеев, библиотек, других некоммерческих организаций. Рабочее название конкурса — «Мой Пушкин: вера, дом, деревня». В обсуждении участвовали епископ Великолукский и Невельский Варнава (Снытко), настоятель Святогорского Свято-Успенского монастыря игумен Василий (Бурков), директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич, музейщики, представители духовенства.

«Это не просто чтение Пушкина, а опыт того, как мы сегодня через Пушкина укрепляем семью, общину, православную веру и связь поколений», — особо отметил епископ Великолукский и Невельский Варнава.

На сегодняшний день предполагается, что возраст участников конкурса может быть любым. Также любым может быть и формат, который выберут для своей работы конкурсанты — от семейного клуба до проекта школьного или приходского уголка; от медиапродукта, рассчитанного на самую широкую аудиторию, до разработки «личного разговора»; от цикла встреч до деревенского фестиваля и так далее.

В «Михайловском» подчеркнули, что обсуждение проекта состоялось пока только на уровне его концепции.