Участники краеведческой прогулки к монументу «Ледовое побоище» в Пскове узнали, почему его не одобрял журналист Одобряев

Участники очередной краеведческой прогулки на гору Сокольницу полюбовались на орхидеи, узнали, когда и кем название этой горы было переделано в «Соколиху» и почему журналист Одобряев был против монумента «Ледовое побоище» авторства Иосифа Козловского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Организованная сотрудниками библиотеки микрорайона Овсище познавательная прогулка с краеведом Олегом Ивченко «Июнь на Сокольнице» началась с того, что ее участникам показали новый арт-объект – созданных одним из местных жителей железного лося и оленя, которые были недавно установлены на насыпи, отделяющей Псков от Псковского округа.

Затем Олег Ивченко рассказал, что жители Сибири перед тем, как идти в тайгу, кладут верхнюю одежду на муравейник, зная, что кровососущие насекомые очень не любят муравьиную кислоту. После этого гуляющие через малую Соколиху отправились на гору Соколку, по пути знакомясь с удивительной флорой этих друмлинов.

Они узнали, что синяк с удивительной синей пыльцой – это ядовитое растение, что пупавка красильная, которую обычной называют желтой ромашкой, а в Великобратании даже «золотой ромашкой», когда-то использовалась для производства красителя, что некоторые разновидности васильков иногда больше похожи на колокольчики и что желтыми цветками язвенника можно лечить болячки и зуд.

Олег Ивченко также объяснил участникам прогулки, как правильно заготавливать пастернак: одеревеневшие корни взрослого растения, которое уже дало стебель, в пищу не годятся и надо искать совсем молодые побеги, из мягких корешков которых получается суп. Краевед пообещал в сентябре, когда пастернак созреет, показать на практике, как запасаться этим вкусным корнеплодом для кулинарных целей.

Установленную Олегом Ивченко табличку, на которой было отмечено место, где растёт краснокнижная орхидея ятрышник шлемоносный, кто-то поломал. И сам ятрышник в этот раз участники ботанической прогулки не попадался, но зато они увидели много цветущих орхидей, который называются кокушник длиннорогий.

По дороге к монументу «Ледовое побоище» на горе Сокольница краевед объяснил, что территория вокруг этого памятника официально является особо охраняемой, но на деле охранять ее особо некому. В последние три года из-за мотоциклистов, которые повадились сокращать путь через Соколиху, там, например, исчезли почти все жаворонки.

Истории самого памятника Олег Ивченко посвятил отдельный рассказ. Готовясь к этой прогулке, он постарался узнать про монумент все, что смог, и даже несколько раз пообщался с бывшим главным архитектором города Борисом Пославским, который принимал участие в выборе места для этого сооружения.

В частности, краевед выяснил, что название Соколиха вместо Сокольница появилось в 1980-м году. То ли из-за канцелярской ошибки в документах, которые шли в Москву и из Москвы, то ли потому, что кому-то из местных начальников название «Сокольница» показалось не очень солидным.

Он подробно рассказал собравшимся про все этапы реализации этого проекта, начиная со всенародного обсуждения представленных на конкурс макетов, среди которых был и проект Всеволода Смирнова с Георгием Победоносцем, убивающим змея. Проект Всеволода Смирнова, судя по прессе, был более популярен, но высочайшая комиссия все же выбрала проект Иосифа Козловского. Хотя уже в конце 80-х некий журналист по фамилии Одобряев (если это не псевдоним) в журнале «Декоративное искусство» снова требовал вынести этот проект на всенародное обсуждение и нещадно его раскритиковал.

Изначально монумент планировали установить на острове Сиговец в Чудском озере, он должен был быть в полтора раза больше теперешнего и не из бронзы, а из белого камня. Но за 26 лет и проект уменьшился в размерах, и место для него выбрали другое, и материал. Согласование шло так долго, что выделенная на этот памятник бронза из советских запасников в какой-то момент была продана за океан и пошла на отливку памятника Христофору Колумбу, рассказал Олег Ивченко.

Но как бы то ни было, в 1993 году монумент «Ледовое побоище» на горе Сокольнице, теперь называемой Соколихой, все-таки открыли. И на рубеже веков в региональном бюджете даже нашли средства, чтобы починить обветшавшие конструкции.

По словам краеведа, он всегда думал, что в Пскове нет ни одного взрослого местного жителя, который хотя бы раз не побывал на горе Соколихе у монумента. Но в прошлом году, когда он решил провести экскурсию по овсищенским друмлинам для своих однокурсников, то обнаружил, что даже среди них есть те, кто никогда этот памятник вблизи не видел.

Участники прогулки поинтересовались, когда намечена следующая краеведческая прогулка по овсищенским горам. Олег Ивченко ответил, что проводит такие бесплатные экскурсии в теплое время года примерно раз в месяц.