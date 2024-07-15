Культура

Участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посетить экскурсии Псковского музея

Участники специальной военной операции и члены их семей смогут бесплатно посетить музейную неделю в Псковском музее-заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

С 25 по 31 июля проводится акция «Музейная неделя», в ходе которой участники СВО и члены их семей могут участвовать в сборных экскурсиях Псковского музея на безвозмездной основе при предъявлении соответствующих документов.

Псковский музей напоминает, что участники специальной военной операции и члены их семей имеют право на бесплатное посещение объектов Псковского музея-заповедника, интерактивных и культурно-образовательных программ, а также музейных акций и фестивалей.

С расписанием экскурсий можно ознакомиться на сайте и в социальных сетях музея, а также по телефону: +7(811)266-33-11.