Культура

Археологи завершили работы на раскопе Выбуты-10 в Псковском районе

Археологи завершили работы на раскопе Выбуты-10 в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская археология»

«Силами волонтеров второго этапа археологической экспедиции изучена площадь около 170 квадратных метров. Жизнь в этой части поселения была менее интенсивна, нежели в прибрежной части, но раскоп подарил нам приятные находки и открытия», - поделились археологи.

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Напомним, во время первого этапа раскопок удалось обнаружить, в том числе, артефакты X века.

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