Культура

Потомки Римского-Корсакова передали мебель композитора в Псковский музей

Мемориальный гарнитур Николая Римского-Корсакова передали потомки композитора в музей-усадьбу в Вечаше. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Праправнучка Н. А. Римского-Корсакова Ольга Фаворская, которая проживает в Санкт-Петербурге, ранее связалась с сотрудниками музея-усадьбы и предложила передать им мебель. Она решила в дар отдать музею гостиный комплект, состоящий из стола, двух кресел и двух мягких стульев, который долгое время хранился в их семейном доме в Комарово.

«Столкнувшись с историей возвращения мемориальной мебели в стены Вечаши, я еще раз подумала о том, какое это счастье, что у музея есть верные друзья. После трагедии в Любенске, где было утрачено восемь предметов мемориальной мебели, для нас это особенно важно. И сейчас, после этого удивительного дара, музей вновь наполняется жизнью», – поделилась генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

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Ольга Фаворская рассказала, что гарнитур принадлежал её бабушке, внучке композитора, Ольге. В процессе общения с дарителями сотрудники музея выяснили, что, скорее всего, эта мебель была подарена Ольге Фаворской старшим сыном Н. А. Римского-Корсакова Михаилом, что делает полученные предметы еще более ценными.

Сотрудникам музея предстоит большая реставрационная работа по восстановлению утраченных или поврежденных элементов подаренной мебели. Мемориальные предметы однозначно займут одно из центральных мест в экспозиции музея-усадьбы.

Напомним, что Вечаша – любимое место отдыха Н. А. Римского-Корсакова. В этой усадьбе великий русский композитор провёл шесть сезонов и написал пять своих самых известных опер. Недавно здесь открылась выставка, посвящённая композитору, на которой представлены уникальные экспонаты из Национального музея музыки в Москве. Она продолжит свою работу в Вечаше до 13 октября.