Культура

Фестиваль народа сето пройдёт в печорской деревне Сигово

Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» пройдёт в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского муниципального округа 28 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Изборского музея-заповедника

Фестиваль окутает всех посетителей атмосферой домашнего тепла и уюта, рассказали в музее. На празднике все желающие могут посетить Королевство сетомаа, познакомиться с традициями народа сето и услышать песни леело. Посетители своими глазами смогут увидеть уникальные костюмы и украшения трудолюбивого и гостеприимного народа.

Мероприятие проходит при поддержке правительства Псковской области. В нём примут участие творческие коллективы финно-угорских народов, а также народные ансамбли Псковской области.

Торжественное открытие фестиваля состоится 28 августа в 15.00, в день престольного праздника Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря - Успения Пресвятой Богородицы.