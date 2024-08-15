Культура

Книги для жителей Донецка отправили из Пскова в Великие Луки

Собранные псковичами книги для жителей Донецка отправили в Великие Луки. Оттуда с остальными изданиями их доставят в ДНР. Об этом сообщается в Telegram-канале Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: псковское региональное отделение партии «Единая Россия» / Telegram

Акцию приурочена к 155-летию Донецка. Ее запустила «Единая Россия» Псковской области вместе с региональным отделением Союза машиностроителей России месяц назад. Начало делу положило решение великолучанина Юрия Семенова завещать личную библиотеку жителям Донецка.

«Эта новость нашла широкий отклик, мы решили запустить сбор. Книги доставит региональный куратор партпроекта "Zа самбо" Владимир Владимиров», - отметил секретарь реготделения партии Александр Козловский.

«Единая Россия» также поблагодарила активистов «Молодой Гвардии» за помощь в погрузке книг.