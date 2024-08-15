Культура

Фестиваль памяти Виктора Цоя в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Традиционный фестиваль памяти Виктора Цоя прошел в парке аттракционов «Волшебная гора» в Пскове 17 августа.

Фестиваль организовывал Псковский рок-клуб совместно с администрацией нового городского парка развлечений. Праздник посвящён музыке, которая объединяет разные поколения, ведь песни Виктора Цоя известны и среди взрослых, как музыка детства и юности, и среди современной молодёжи.

Концерты, связанные с творчеством группы «Кино», уже стали традицией для псковичей. Подробнее в репортаже Анны Тягуновой.