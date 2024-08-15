Культура

Тур в музей-усадьбу Римского-Корсакова состоялся впервые за много лет

Тур в музей-усадьбу Н. А. Римского-Корсакова впервые за много лет организовал Псковский музей-заповедник в минувшие выходные, 17 и 18 августа. Гости из Москвы, Пскова, Острова и Печор побывали в месте, где жил и творил всемирно известный композитор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Программа тура началась с экскурсии по усадебному дому, где посетители увидели не только постоянную экспозицию, но и смогли побывать на выставке «Что ни опера, то сказка». Это совместный проект Псковского музея и Национального музея музыки. Гости увидели эскизы декораций к постановкам опер Римского-Корсакова, театральный костюм Шаляпина для роли Ивана Грозного, скульптуры малых форм, изображающие героев опер композитора и другие экспонаты.

Также участники тура одними из первых рассмотрели мемориальный гарнитур, который совсем недавно праправнучка Римского-Корсакова Ольга Фаворская передала в дар Псковскому музею-заповеднику. После посетители прогулялись по тенистым парковым аллеям, увидели озеро Песно и побывали на классическом русском чаепитии в духе XIX века.

«Несколько часов, проведенных в усадьбе, пролетели незаметно. Слушать Раису Михайловну, это наш экскурсовод, можно было бесконечно. Удивительно и волшебно звучала музыка, и совсем по-другому, по-настоящему ощущалась атмосфера дома, где творил талантливый человек. Только слова благодарности хочется сказать организаторам поездки и всем сотрудникам музея-усадьбы Н. А. Римского-Корсакова. С нетерпением ждём продолжения», – поделилась впечатлениями одна из участниц тура.

Путь до Вечаши и обратная дорога сопровождались трассовой экскурсией. Музейный гид подробно рассказывал интересные факты о регионе, его истории, культуре, а также о природных достопримечательностях. ​

«Благодарим всех, кто провел свой выходной день в замечательном уголке русской глубинки вместе с Псковским музеем-заповедником. Всегда рады видеть вас в наших усадьбах!» – заключили в музее.