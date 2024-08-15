Культура

Экскурсия-променад «Счастье в деталях» состоится в Изборске

Экскурсия-променад «Счастье в деталях» состоится в Изборске 23 августа в 16.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Изборском музее-заповеднике.

Фото: Изборский музей-заповедник

Вместе с историком Натальей Никитиной гости прогуляются по выставке «Образы счастья», перенесутся в эпоху СССР 1950-60-х годов и через детали картин познакомятся с модой, бытом, особенностями системы образования и других сфер жизни.

Экскурсия такого формата проводится в Изборске впервые. Это уникальная возможность не просто рассмотреть картины, но и погрузится в атмосферу запечатленных счастливых моментов, отметили в музее.