Культура

Новый музыкальный портрет Пушкина представили участникам научных чтений в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» открылись Михайловские Пушкинские чтения «Есть имена, как солнце!..».



Николай Предеин. Бал. Из иллюстраций к «Евгению Онегину» (2017). Из фондов музея-заповедника

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, конференция началась с музыкальной премьеры. Участники чтений в Пушкинском заповеднике первыми в стране услышали новое сочинение петербургского композитора Александра Волкотруба — без малого получасовую, 13-частную музыкально-поэтическую сюиту «Александр Пушкин»: «Пролог. Бал. Чудное мгновенье. Раздумья. Молитва. Бахчисарайский фонтан. Памятник. Рогоносцы. Дуэль. Элегия. Предчувствие любви. Есть упоение в бою. Эпилог».

Музыкальный материал в сюите, — рассказали в музее, — сопряжен с поэтическими фрагментами, в числе которых — строфы и отдельные строки из пушкинских стихотворений «К*** («Я помню чудное мгновенье…»), «Памятник», «Отцы-пустынники и жены непорочны…», из поэмы «Руслан и Людмила», а кроме того — из лермонтовской «Смерти поэта». Большая часть литературного материала при этом просто читается «поверх» инструментального звучания, а, например, «Гимн чуме» и строки из стихотворения «19 октября («Бог помочь вам, друзья мои…») композитор мелодизировал для пения. Первое публичное исполнение сюиты-портрета «Александр Пушкин» состоялось силами Михаила Гурбо (фортепиано, он же — автор аранжировки), Александр Саценко (аккордеон), Марина Корсакова (скрипка), Ирина Савельева (флейта), Денис Карпиков (гитара). В роли чтеца и вокалиста перед первыми слушателями сюиты выступил сам композитор Александр Волкотруб. Новое сочинение молодого автора было очень тепло принято участниками чтений, особо отметили в музее.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Далее научные чтения Михайловские Пушкинские чтения «Есть имена, как солнце!..» были продолжены в штатном, традиционном для научной конференции формате.