Культура

Фильм «По щучьему велению» покажут на акции в псковской библиотеке

Девятая всероссийская акция «Ночь кино» состоится 24 августа в Пскове в Псковской областной научной библиотеке имени Валентина Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Фото: сайт Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Курбатова

Показ фильма от библиотеки состоится в актовом зале по адресу: улица Профсоюзная, 2, начало в 16:00. Запланирован кинопоказ фильма Александра Войтинского «По щучьему велению» (6+).

«Его мы выбрали из трех предложенных вариантов, потому что уверены – добрая сказка приносит массу положительных эмоций и возвращает детскую веру в чудо», - пояснила заведующая отделом литературы по культуре и искусству, руководитель киноклуба при библиотеке Наталья Грищенко.

Всероссийская акция «Ночь кино» — это возможность бесплатно посмотреть кассовые отечественные фильмы, познакомиться с творчеством современных кинематографистов и новыми тенденциями в мире кино.

Акция проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино. Она приурочена к Дню российского кино, который отмечается 27 августа.