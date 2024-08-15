Фильм «По щучьему велению» покажут на акции в псковской библиотеке

Девятая всероссийская акция «Ночь кино» состоится 24 августа в Пскове в Псковской областной научной библиотеке имени Валентина Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.
Фото: сайт Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Курбатова
Показ фильма от библиотеки состоится в актовом зале по адресу: улица Профсоюзная, 2, начало в 16:00. Запланирован кинопоказ фильма Александра Войтинского «По щучьему велению» (6+).
Всероссийская акция «Ночь кино» — это возможность бесплатно посмотреть кассовые отечественные фильмы, познакомиться с творчеством современных кинематографистов и новыми тенденциями в мире кино.
Акция проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино. Она приурочена к Дню российского кино, который отмечается 27 августа.