Cумки-шопперы с цитатой Софьи Ковалевской появились в музее-усадьбе в Полибино

Новую сувенирную продукцию, разработанную филиалом Псковского музея-заповедника и музеем-усадьбой С. В. Ковалевской, представили псковичам и гостям города. Об этом сообщает Telegram-канал Псковского музея.
Фотографии: Telegram-канал Псковского музея-заповедника
Доступны новые авторские сумки-шопперы, открытки, а также наборы наклеек.
«Особое внимание хочется обратить на сумки, ведь в качестве принта использованы цитаты Софьи Васильевны, ее фотографии, фамильный герб Корвин-Круковских, а также виды прекрасной усадьбы в Великолукском районе», – отметили в музее.
Напомним, Мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской находится в деревне Полибино Великолукского района.