Культура

Концерт органной и вокальной музыки пройдет в лютеранской церкви в Печорах

Вокальный ансамбль из Москвы выступит с программой на концерте органной и вокальной музыки в Печорах 25 августа в 16:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фотографии: группа мероприятия «ВКонтакте»

Вокальный ансамбль старинной музыки Monte Verde из города Москвы выступит следующим составом: Александра Гребенюкова (меццо-сопрано), Александр Гребенюков (тенор), Илья Мельников (тенор), Александр Гордон (бас) и уроженцы псковщины Ольга Бестужева (орган, Нижний Новгород), Денис Маханьков (орган, Печоры-Псков).



В программе концерта запланированы такие произведения как:

Thomas Crecquillon. Kirie.

Josquin des Prez. Ave Maria.

Claudin de Sermisy. Benedic anima mea.

Robert Fayrfax. Ave lumen gratiae.

Тhomas Tallis. Gloria Patri.

Francisco Guerrero. Salve Regina.

Jesu dulcis memoria.

Francesco Cavalli. Cantate Domino.

Anonymous (15th century). Agincourt Carol.

Juan Frances de Iribarren. Vexilla Regis.

Alonso Lobo. Vivo ego, dicit Dominus.

Claudio Monteverdi. Fugge, fugge anima mea.

Orlando di Lasso. Prophetie Sibyllarum.

Traditional. Of the Father`s Love Begotten.

Antonio Lotti. Sanctus.

Traditional. Gaudete.

Мероприятие пройдет по адресу: Печоры, улица Гагарина, 12а, лютеранская церковь Святого Петра.