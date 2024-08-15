Концерт органной и вокальной музыки пройдет в лютеранской церкви в Печорах

Вокальный ансамбль из Москвы выступит с программой на концерте органной и вокальной музыки в Печорах 25 августа в 16:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.
Фотографии: группа мероприятия «ВКонтакте»
Вокальный ансамбль старинной музыки Monte Verde из города Москвы выступит следующим составом: Александра Гребенюкова (меццо-сопрано), Александр Гребенюков (тенор), Илья Мельников (тенор), Александр Гордон (бас) и уроженцы псковщины Ольга Бестужева (орган, Нижний Новгород), Денис Маханьков (орган, Печоры-Псков).
В программе концерта запланированы такие произведения как:
Мероприятие пройдет по адресу: Печоры, улица Гагарина, 12а, лютеранская церковь Святого Петра.