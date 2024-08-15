Культура

Известный органист Даниэль Зарецкий даст в Печорах два концерта

Заключительные летние концерты органной музыки состоятся в Печорах 29 и 30 августа в 18.30. В гостях - заслуженный артист России, лауреат премии «Органист года 2020», профессор Даниэль Зарецкий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото: «Органные концерты в Печорах» / «ВКонтакте»

29 августа, в четверг, в программе только Бах:

И. С. Бах (1685-1750),

Фантазия соль мажор BWV 572,

Хоральная прелюдия Ich ruf zu Dir BWV 639,

Прелюдия и фуга до мажор BWV 545,

Ария из оркестровой сюиты,

Прелюдия, хорал и фуга ми бемоль мажор BWV 552,

Две хоральные фантазии из Лейпцигских хоралов,

Две хоральные фантазии из Органной мессы,

Хоральная прелюдия из Органной книжечки,

Токката и фуга ре-минор BWV 565.

30 августа, в пятницу, в программе Бах и музыка БАХ И музыка Парижских соборов:

И. С. Бах

Фантазия соль мажор BWV 572,

Три хоральные фантазии,

Концерт соль мажор в 3-х частях BWV 592,

Т. Дюбуа. Токката,

Ж. Жигу. Менуэт и токката,

Л. Вьерн. Вестминстерские колокола,

Ш. Видор. Адажио и токката из Органной симфонии N5.

Мероприятия пройдут по адресу: Печоры, улица Гагарина, 12а, лютеранская церковь Святого Петра.