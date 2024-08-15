Известный органист Даниэль Зарецкий даст в Печорах два концерта

Заключительные летние концерты органной музыки состоятся в Печорах 29 и 30 августа в 18.30. В гостях - заслуженный артист России, лауреат премии «Органист года 2020», профессор Даниэль Зарецкий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Фото: «Органные концерты в Печорах» / «ВКонтакте»
29 августа, в четверг, в программе только Бах:
30 августа, в пятницу, в программе Бах и музыка БАХ И музыка Парижских соборов:
И. С. Бах
Т. Дюбуа. Токката,
Ж. Жигу. Менуэт и токката,
Л. Вьерн. Вестминстерские колокола,
Ш. Видор. Адажио и токката из Органной симфонии N5.
Мероприятия пройдут по адресу: Печоры, улица Гагарина, 12а, лютеранская церковь Святого Петра.