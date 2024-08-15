Культура

Экскурсии-прогулки и новейшие мультфильмы: пушкиногорские школьники начнут учебный год в «Михайловском»

Школьники Пушкинских Гор по многолетней традиции начнут свой новый учебный год в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, традиционную акцию «День знаний с А.С. Пушкиным» проведут 2 сентября. Проведут её по параллелям. Десяти- и одиннадцатиклассники побывают на экскурсиях и прогулках в мемориальных усадьбах «Михайловское» и «Тригорское». А для учащихся средней школы будет организован большой кино- и мульти- показ в музейном Научном культурном центре.

В музее конкретизировали, что для учеников 6—9 классов подготовили ряд премьер. Во-первых, им покажут музейный фильм о трёх юбилеях нынешнего года: о 225-летии со дня рождения Пушкина, о 200-летии со дня его приезда в михайловскую ссылку и о 125-летии основания музея-заповедника. А после этой исторической части ребят ждут одиннадцать мультфильмов — своего рода анимационных иллюстраций к очень разным произведениям Пушкина. Эти фильмы этой весной, в рамках совместного с «Михайловским» проекта, придумали и нарисовали студенты Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица.

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Напомним, что Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» давно и плодотворно сотрудничает с местными школами. Дети и их учителя принимают самое активное участие в жизни учреждения: регулярно бывают на новых выставках и на творческих встречах, концертах, спектаклях, работают в заповеднике как доброхоты.