Культура

Студенты академии имени Штиглица прислали в «Михайловское» свои мультфильмы о Пушкине

Студенты Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица прислали в государственный музей-заповедник «Михайловское» свои пушкинские мультфильмы. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, творческие работы будущих художников-аниматоров и компьютерных графиков были созданы под впечатлением их поездки в псковские пушкинские места в марте этого года и в рамках нового проекта «Пушкин глазами молодых».



Кадр из мультфильма Полины Вечкановой «Из письма к Вульфу» («В Троегорском до ночи…»)

Музей получил восемь анимационных миниатюр, от полутора до трёх минут каждая. Для создания своих рисованных «сюжетов» о Пушкине, авторы обратились к стихотворениям «Зимняя дорога», «Как счастлив я, когда могу покинуть…», «Совет», «Из письма к Вульфу», «П.А. Осиповой (“Быть может уж недолго мне…“)», «Зимний вечер», «Пророк» и к знаменитому отрывку из «Руслана и Людмилы» («У лукоморья дуб зелёный…»). Всё это, кроме вступления к поэме, Пушкин написал в Михайловском, особо отметили в музее.

В отдельных фильмах поэт предстаёт человеком своего XIX столетия, в других он — вполне себе наш современник: получает SMS от лицейского приятеля Кюхли, читает книжку в метро, etc. Четыре мультика уже размещены в Интернете, в официальном сообществе государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте». Ещё четыре анимационные ленты можно будет посмотреть здесь же в последние дни июня и в июле.

В «Михайловском» уточнили, что со стороны стороны академии проект курировали преподаватели доцент Оксана Петрухина и профессор Елена Голубева, со стороны музея — сотрудник Пушкинского Заповедника, режиссёр и актёр Дмитрий Могучев.

«Готовые фильмы мы с удовольствием покажем всем нашим посетителям», — заверили в государственном музее-заповеднике «Михайловское», пошутив, что со временем готовы стать столицей отечественной мультипликации: хотя бы судя по тому, как развивается и насколько востребован фестиваль «Пушкин и…», который в нынешнем году пройдёт заповеднике уже в третий раз.

