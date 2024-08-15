Культура

На загадочный маршрут от Псково-Печерского монастыря до музея сето приглашают псковичей

Псковский музей продолжает программу знакомства со своими музеями-филиалами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

После вдохновенных пейзажей Вечаши музей подготовил для своих посетителей маршрут-загадку.

Изначально участники отправятся в Печоры – но не традиционно в монастырь, хотя его можно будет увидеть. Главным «героем» программы станет музей истории города Печоры. За сто лет своего существования он объединил в своей коллекции славянские мотивы с самобытностью народности сето.

Напомним, что совсем недавно вышел выпуск шоу «Скорей в музей!», посвященный наследию народа сето. И в этот раз также не обойдется без традиционного русского чаепития в уютной беседке.

Также в Музее истории города Печоры посетителей ждет новая уникальная выставка – совместный проект Псковского музея и другого федерального музея. Подробности позже.

Отправление 22 сентября (воскресенье) в 11:00 от Главного здания музея (улица Некрасова, дом 7) на автобусе:

с 11:00 до 12:15 – путь от Пскова до Печор с экскурсионным сопровождением;

с 12.30 до 14.00 – экскурсия по городу с заходом в Музей истории города Печоры;

с 14:00 до 14:20 – чаепитие в беседке музея;

с 14.30 до 15:30 – экскурсия по Псково-Печерскому монастырю, свободное время для прогулок;

с 15:45 до 17:00 – обратный путь в Псков.

Обязательна предварительная запись. Телефон для справок и бронирования экскурсии: +78112663311.