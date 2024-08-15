На загадочный маршрут от Псково-Печерского монастыря до музея сето приглашают псковичей

Псковский музей продолжает программу знакомства со своими музеями-филиалами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба Псковского музея-заповедника.
Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник
После вдохновенных пейзажей Вечаши музей подготовил для своих посетителей маршрут-загадку.
Изначально участники отправятся в Печоры – но не традиционно в монастырь, хотя его можно будет увидеть. Главным «героем» программы станет музей истории города Печоры. За сто лет своего существования он объединил в своей коллекции славянские мотивы с самобытностью народности сето.
Напомним, что совсем недавно вышел выпуск шоу «Скорей в музей!», посвященный наследию народа сето. И в этот раз также не обойдется без традиционного русского чаепития в уютной беседке.
Также в Музее истории города Печоры посетителей ждет новая уникальная выставка – совместный проект Псковского музея и другого федерального музея. Подробности позже.
Отправление 22 сентября (воскресенье) в 11:00 от Главного здания музея (улица Некрасова, дом 7) на автобусе:
Обязательна предварительная запись. Телефон для справок и бронирования экскурсии: +78112663311.