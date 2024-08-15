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Культура

О славном поваре в Дериглазове и цветных витражах на железнодорожной станции «Тригорская»: новая «Михайловская пушкиниана» уже в Сети

03.09.2024 13:28|ПсковКомментариев: 0

На официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» размещён новый, 103-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». 


На первой странице обложки нового сборника — репродукция картины Сергея Фролова «В Святогорском монастыре. Пятницкие ворота» (1958) из фондов «Михайловского»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», в новой книге, которая называется «Краеведение, история и археология Пушкиногорья», собраны материалы традиционного круглого стола памяти историка, педагога и музейщика М. Е. Васильева. Этот круглый стол состоялся в музее в апреле нынешнего года. 

В сборник вошло 12 статей и заметок на темы из разных периодов истории Пушкиногорья. Среди них, например, история Святых (Пятницких) ворот Святогорского монастыря и обзор современных подходов и методов реставрации для этого памятника архитектуры (автор публикации — Мария Лисенкова, инженер-реставратор, заместитель директора и руководитель отдела «Служба управления объектом всемирного наследия, особо ценными объектами культурного наследия и объектами деревянного зодчества» псковского Научно-производственного центра по охране памятников). Или вновь обнаруженные, в том числе и в ходе археологических изысканий, сведения из истории ряда окрестных деревень. 

К примеру, Лаура Пурвинь, старший научный сотрудник отдела сохранения Некрополя Ганнибалов — Пушкиных и объектов культурного наследия Пушкинского заповедника предлагает читателям музейного сборника подробный экскурс в историю деревни и бывшей усадьбы Дериглазово, территория которой с 1995 года входит в состав Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Первое упоминание топонима «Дериглазово», — узнаём из публикации, — встречается в документах ещё в начале XVII столетия, а позже появляется и усадьба с таким же названием, чьи хозяева, служилые люди и помещики Сумороцкие и Шелгуновы были соседями и приятелями как семьи Пушкиных, так и семейства Осиповых и Вульфов. В статье есть прелестные подробности, взятые, например, из писем Прасковьи Осиповой — о хорошем поваре и обедах с музыкой у Шелгуновых.

Все сведения о Дериглазове — эпистолярные, архивные, полученные в ходе   топографо-геодезических работ и археологических изысканий (последние выполнены в ходе экспедиции отряда доброхотов под руководством Всеволода Пежемского) — чрезвычайно важны, отметили в музее. Речь о возможном возрождении Дериглазова и, в частности, о возможном возведении по соседству с бывшей усадьбой типологически традиционных деревенских домов, которые в современной ситуации могут использоваться как служебное жильё для сотрудников музея-заповедника,  среди прочего, ведётся и в основополагающем для учреждения документе — «Концепции развития Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина “Михайловское“ (Пушкинского заповедника) на 2025—2037 годы» под общей редакцией кандидата экономических наук Георгия Василевича.

Богатый фактический материал (отдельные ранее опубликованные сведения, но, более того — большой массив вновь вводимых в научный оборот фактов, обнаруженных, в частности, в документах из фондов Российского государственного исторического архива) читатели сборника найдут в публикации «Деревни сельца Петровского в 1860—1870-х годах. К вопросу о реализации положений крестьянской реформы 1861 года в Опочецком уезде Псковской губернии». Автор этой статьи, где раскрываются многие подробности хозяйственной жизни в имении Ганнибалов (экономические выгоды местоположения, наличие и назначение построек, количество душ, размеры отводимых крестьянам участков) — Дмитрий Григорьев, экскурсовод Пушкинского заповедника, аспирант кафедры отечественной и всеобщей истории Псковского госуниверситета.

Из новой книги можно узнать и об истории строительства нового вокзала железнодорожной станции «Тригорская» в 1937—1940 годах, и о новых поступлениях в Велейский краеведческий музей. Как и во многих других музейных сборниках в новой «пушкиниане» особое место отведено теме Великой Отечественной войны в псковских пушкинских местах.

Книга богато иллюстрирована.

В музее также уточнили что бумажная версия нового сборника объёмом в 10 печатных листов, или в 160 страниц, свёрстана и отпечатана в типографии «Псковское возрождение» тиражом в 150 экземпляров. Распространяется издание бесплатно. В электронном виде этот сборник, как и все ему предшествовавшие, доступен для чтения и свободного скачивания на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Теги: #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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