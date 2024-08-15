Культура

Бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск» смогут несколько категорий граждан

Несколько категорий граждан смогут бесплатно посетить объекты музея-заповедника «Изборск» завтра, 4 сентября. Среди них пенсионеры и многодетные семьи, несовершеннолетние граждане и студенты, обучающиеся по основным профессиональным программам, воспитанники Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника

4 сентября – это первая среда первого осеннего месяца. В этот псковичи и гости региона смогут посетить выставку советского изобразительного искусства «Образы счастья», которая заканчивает свою работу уже на этих выходных.

Также посетители смогут побывать на временных выставках музея, которые работают в Доме купца Белянина. Среди них «С любовью из Изборска», «Изборская синематека» и «В сиянии Андреевского флага».

Для прохода в музей, необходимо иметь при себе документ, подтверждающий принадлежность посетителя к льготной категории. Администратор-кассир вправе запросить у посетителя эти документы.