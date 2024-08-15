Культура

Псковские студенты могут отправиться на фестиваль «Нить культуры» в Петербург

Псковские студенты могут подать заявку на участие в фестивале культурного наследия «Нить культуры» до 15 сентября. Фестиваль организовывает Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Фестиваль «Нить культуры» – это целый мир, где творчество и культурное наследие переплетаются в единую яркую нить. Проект направлен на сохранение единого этнокультурного пространства и продвижение декоративно-прикладного искусства различных народов среди студентов вузов и ссузов Северо-Западного федерального округа.

Принять участие в конкурсе могут студенты, в том числе иностранные, высших и средних учебных заведений Северо-Западного федерального округа в возрасте от 16 до 35 лет. Фестиваль пройдет по двум направлениям: «Мастера» – тканые изделия, валяние из шерсти, кружевоплетение, национальная одежда и «Творцы» – исполнение произведений на национальных музыкальных инструментах, национальный танец.

Проект включает в себя три этапа. Первый - это регистрация, которая проходит до 15 сентября по ссылке.

Следующий - это онлайн-этап, который продлится до 9 октября. Он будет включать в себя пять онлайн мастер-классов и цикл познавательных постов для участников. Последний этап пройдёт в Санкт-Петербурге с 10 по 13 октября. На нём участников фестиваля будут ждать культурно-патриотические мероприятия и обмен навыками в изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства.