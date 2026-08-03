 
Культура

В Пскове запускают проект «Музей для СВОих»

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Мастер-классы и интерактивы для участников специальной военной операции и их семей будут проходить ежемесячно в Псковском музее-заповеднике. В рамках проекта «Музей для СВОих» специалисты музейного образовательного центра разработали насыщенную программу мероприятий на 2026 и 2027 годы, сообщили в пресс-службе музея.

Карточки предоставлены пресс-службой Псковского музея-заповедника

Встречи будут проходить в стенах Псковского музея. «Это отличная возможность не только интересно провести время с близкими, но и прикоснуться к богатейшему историческому наследию псковской земли», — прокомментировали в музее.

 

Запись ведется по телефону: +78112331390 (доб. 1). Мероприятия будут проходить на безвозмездной основе, при себе необходимо иметь документ, подтверждающий статус участника СВО или родство с ним.

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