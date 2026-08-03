Новый комплекс открылся на выставке «Невосстановленные памятники Пскова»

В Музее-квартире Юрия Спегальского начал действовать пятый комплекс выставки «Невосстановленные памятники Пскова», которая рассказывает о судьбе погибших во время Великой Отечественной войны средневековых памятников архитектуры и ценных общественных зданий города Пскова. Комплекс посвящен утраченному памятнику церковного зодчества – колокольне с церковью Вознесения Господня Снетогорского монастыря, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

Основные экспонаты тематического блока: редкие документы начала XVIII века Снетогорского монастыря из музейного фонда обители, восьмиконечный напрестольный крест 1603 года из Снетогорского монастыря, покрытый изящным сканым орнаментом, а также копия на холсте иконы XVII века «Вознесение» и другие предметы из коллекции Псковского музея-заповедника.

Рождества Богородицы Снетогорский монастырь был основан в XIII веке на правом берегу реки Великой, на Снятной горе. Название горы и стоящего на ней монастыря происходит от снетка – озерной рыбки, заплывающей весной на нерест из Псковско-Чудского озера в реку Великую.

В 1299 году монастырь был разорен и сожжен ливонскими рыцарями, погибли насельники монастыря. Вскоре монастырь был восстановлен. В 1309–1310 годах при игумене Иове была возведена каменная церковь Рождества Богородицы.

В монастырском хозяйстве важнейшее место занимала рыбная ловля на реке Великой и в Псковском озере. Обитель имела на торговой площади в Пскове свое подворье с каменной церковью во имя Иоанна Богослова и вела торговлю рыбой, приносившей ей немалый доход.

Монастырь выделялся среди других псковских обителей своей материальной обеспеченностью и по богатству и размерам вотчинных владений был крупнейшим в городе. Это позволяло ему активно вести каменное строительство на своей территории.

По мнению исследователя Н. И. Серебрянского, Снетогорская обитель изначально имела особножительный келиотский уклад монашеской жизни. По обычаю, от поступивших иноков принимались вклады, и вкладничество носило обязательный характер. В нем постригались высокопоставленные лица из псковского общества. Нередко останавливался новгородский владыка и особо почетные гости, например, направлявшаяся из Рима в Москву невеста великого князя Ивана III Софья Палеолог.

В 1518 году в монастыре была возведена теплая каменная церковь «на погребех» святителя Николая Чудотворца с трапезной. Появление общей трапезной для монастырской братии закрепило общежительный уклад обители.

В 1526-1527 годах в Снетогорском монастыре был сооружен храм Вознесения Господня с «колокольницей» над ним. В 1527 году для этого храма был отлит большой колокол со следующей надписью: «на Святую гору при великого князя дьяке Мисюре Мунехине благоволением игумена Германа и повелением раба Божьего Никифора…».

В описи обители, сделанной в 1585-1586 годах, значится: «Церковь Вознесение Господне каменная под колоколы а под нею палата да погреб да на церкви над Вознесением Господним на колоколнице часы боичные приведены к большому колоколу благовестнику да колокольчик у трапезных сенеи что в трапезу звонить».

Невысокое столпообразное сооружение, покрытое шатром, написано на одном из клейм житийной иконы преподобного Саввы Крыпецкого, который монашеское служение начинал в обители на Снятной горе. Столп на клейме завершен зубчатой короной – щипцовыми закомарами. Шатер увенчан экзотическим букетом, похожим на капитель. В проемах столпа висят колокола, а веревки для звона выпущены наружу.

Возможно, в первой половине XVII века церковь была надстроена и колокола переместили вверх. Такой она предстает на рисунке голландца Н. Витсена 1664 года. Изображение на иконе говорит о том, что только нижний восьмерик относится к первоначальному периоду строительства.

Композиция церкви-колокольни – Снетогорского столпа – восходит к колокольне Ивана Великого в Московском кремле. По мнению историка древнерусской архитектуры Вл. В. Седова, автором псковской постройки мог быть итальянский зодчий Иван Фрязин, виртуозно владевший современной ему инженерной техникой. При этом итальянский мастер привнес новые конструктивные приемы, неизвестные псковским мастерам.

Снетогорский столп стал оригинальным памятником, сочетавшим редкую композицию и художественную размытость декора, свойственную псковским постройкам.

Во время секуляризации церковных земель богатая вотчина Снетогорского монастыря была передана в казенное Экономическое ведомство, а сам монастырь при введении духовных штатов был отнесен к третьему классу. В начале XIX века из-за малого числа братии монастырские постройки пришли в запустение. В 1804 году монастырь был упразднен, были закрыты храмы обители. 30 декабря 1804 года в бывшем монастыре был устроен загородный архиерейский дом. В 1814 году в теплую домовую церковь при каменном архиерейском доме перенесли иконостас Вознесенской церкви.

В ноябре 1904 года молния вызвала пожар на колокольне бывшей Вознесенской церкви, был уничтожен деревянный шпиль. При восстановлении он был заменен на железный каркас, изготовленный в Пскове.

В августе 1921 года территория Снетогорского монастыря была отдана под дом отдыха для рабочих и служащих завода «Пролетарий». В конце 1920-х годов при снятии колоколов была разрушена часть кровли колокольни и разбит большой древний колокол. По предложению администрации дома отдыха в 1934 году колокольня была разобрана до нижних ярусов.

В 1941-1944 годах территорию бывшей обители занимал штаб группы армий «Север» вермахта. Остатки церкви-колокольни были приспособлены под гаражи. При отступлении в июле 1944 года немецко-фашистские захватчики взорвали уцелевшие ярусы Снетогорского столпа.

Партнерами выставки являются: Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева, Государственный исторический музей в Москве и Государственный музей-заповедник «Петергоф». Партнеры Псковского музея-заповедника предоставили электронные образы предметов – фотографий, документов, чертежей, которые использованы в оформлении выставочного пространства.