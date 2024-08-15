Культура

В библиотеках в Псковской области зарегистрированы 44,7% населения

В 2023 году в Псковской области насчитывалось 282 библиотеки, в которых хранилось 6,1 млн единиц библиотечного фонда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

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Регион может похвастаться активным читательским населением: в библиотеках было зарегистрировано 259,7 тысячи пользователей, что составляет 44,7% жителей области.

Библиотеки Псковской области идут в ногу с современными тенденциями, уже 84,7% из них имеют доступ к Интернету, предоставляя читателям удобный доступ к информации и цифровым ресурсам, заключили в Псковстате.