Культура

Посмотреть на город с высоты Власьевской башни предлагают псковичам

Отправиться в атмосферное путешествие по Псковскому кремлю предлагает Псковский музей-заповедник 6 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На экскурсии можно будет услышать рассказ стрельца или его жены о былых временах, узнать, как строилась крепость, возводились храмы, как защищали псковичи свой город и границы государства.

Посетители смогут погрузиться в тишину вечернего Крома и заглянуть в его потаенные уголки, а также посмотреть на город с высоты Власьевской башни.

Экскурсия состоится 6 сентября в 18:00. Место встречи: Приказная палата (Кремль, 4). Предварительная запись по телефону: +78112331065.